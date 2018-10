Incidente a Rocca di Neto, un ferito e un morto

Un ferito e un morto è il bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla statale 107 Silana crotonese a Rocca di Neto, all'altezza del bivio per Santa Severina.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. A causa dello scontro è deceduta una donna di 54 anni Petilia Policastro, mentre mentre una seconda persona è rimasta ferita ed è stata presa in consegna dai sanitari del 118 di Crotone e portata in ospedale, si tratta di un 42enne di Roccabernarda.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine per i rilievi del caso, i sanitari del 118 per prestare aiuto alle persone coinvolte, i vigili del fuoco, e i tecnici dell’Anas che hanno messo il senso unico alternato lungo la strada.

(ultimo aggiornamento 19:46)