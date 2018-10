Agricoltura, in arrivo pagamenti per oltre 55 milioni di euro

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e l'organismo pagatore Arcea informano che sono stati pagati due kit relativi a istanze di sostegno del PSR e uno relativo alla domanda unica. Si tratta, in totale, di oltre 55 milioni di euro, in arrivo nelle tasche degli agricoltori calabresi. In particolare, 46.581.202,30 euro costituiscono l'anticipo della campagna 2018 della domanda unica e sono destinati a 6652 beneficiari. Per quanto riguarda il PSR, invece, nei prossimi giorni saranno pagati circa otto milioni e mezzo di Euro a 1748 beneficiari, con un'operazione che va a sanare anche arretrati delle annualità passate.

Nello specifico, il kit 49 riguarda le misure 8 "Forestazione", 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica", 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e 14 "Benessere animale", mentre con il kit 50 saranno pagate la Misura 10.1.7 relativa alla "Preservazione della biodiversità: bergamotto" e ancora la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici".

"Nonostante le difficoltà a livello nazionale degli organismi pagatori - ha dichiarato il Presidente della Regione Mario Oliverio - la Calabria si attesta tra le regioni più virtuose in termini di rapidità della spesa dei fondi comunitari in agricoltura e per questo bisogna riconoscere gli sforzi di Arcea. Sicuramente bisogna tarare ancora meglio la velocità dell'erogazione dei pagamenti e soprattutto il rapporto con il Sistema Informatico Nazionale, al fine di eliminare intoppi e lungaggini burocratiche e garantire ai beneficiari tempi certi".

"L'erogazione delle risorse del PSR e del primo acconto della Domanda Unica - ha affermato il Consigliere regionale delegato all'Agricoltura Mauro D'Acri - consente di garantire la necessaria liquidità alle aziende agricole, soprattutto in questo momento storico, nel quale eventi meteorologici eccezionali hanno creato pesanti danni e messo in difficoltà molte realtà produttive regionali".

"Si tratta di un momento molto intenso per la macchina amministrativa della Regione - ha aggiunto il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Giacomo Giovinazzo - Il Dipartimento ha schiacciato il piede sull'acceleratore, lavorando sodo su più versanti. I pagamenti, infatti, vanno ad aggiungersi alle istruttorie ed alle graduatorie delle misure del PSR che stiamo pubblicando in queste settimane ed ai bandi di prossima pubblicazione. A dimostrazione che il comparto agricolo ed il suo sviluppo sono una delle priorità assolute della Regione Calabria".