Processo Aemilia: 125 condanne e 19 assoluzioni. L’elenco delle pene inflitte

Centoventicinque condanne e 19 assoluzioni. È arrivato a sentenza il processo Aemilia, il procedimento penale più grande al nord contro la ‘ndrangheta.

Nato da un'inchiesta della Dda di Bologna con al centro le infiltrazioni legate alla cosca dei Grande Aracri di Cutro, ha coinvolto 148 persone e si è sciolto oggi dopo due settimane di Camera di consiglio “blindata” nei locali della Questura reggiana.

La corte ha quindi stabilito la condanna per 125 persone e le 19 assoluzioni mentre quattro sono state le prescrizioni. La regione Emilia Romagna si è costituita parte civile, rappresentata in aula dal sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Giammaria Manghi.

Soddisfazione è stata espressa dalla Regione e in particolare dall’assessore regionale alle Politiche per la legalità, Massimo Mezzetti, per il quale se “in passato ci sono state sottovalutazioni o superficialità di analisi rispetto alla penetrazione delle mafie nel nostro territorio, adesso in Emilia Romagna nessuno si volta più dall'altra parte, negandone il pericolo. Chi lo dovesse fare si renderebbe complice di una realtà che non è più negabile".

L’ELENCO DELLE PENE

Aiello Giuseppe 10 anni – 16mila multa Alleluia Lauro 9 anni – 3500 multa (assolve capo 91-94) 93 prescrizione Aloi Giuseppe 6 anni 6 mesi – 9mila multa Ameglio Rosaria 4 anni 6 mesi Amato Alfredo 19 anni – 3 anni libertà vigilata Amato Francesco 19 anni – 1 mese – 3 anni lib vig Arcuri Rosario 12 anni – 4500 euro – 3 lib vig Arena Carmine 12 mesi 6 mesi – 3 lib vig Baachaoui Karima 21 anni 4 mesi – 3 lib vig Baachaoui Moncef 19 anni – 3 lib vig Barnat EwaBoguslawa 5 anni – 6 mesi Belfiore Carmine 21 anni – 8 mesi – lib vig 3 Belfiore Francesco 4 anni + 6 mesi Belfiore Giuseppe 6 anni – Bianchini Alessandro 3 anni – Bianchini Augusto 9 anni – 10 mesi – 1 lib vig Bighignoli Andrea 6 anni – Blasco Gaetano 21 anni – lib vig 3 Bolognino Catianna 2 anni Bolognino Domenico 5 anni – 9 mesi – 1 lib vig Bolognino Francesco 6 anni 10 mesi – Bolognino Michele 20 anni mesi 7 – lib vig 3 Bolognino Sergio 5 anni 3 mesi 4mila multa – Braga Bruna 4 anni Bramante Antonietta 6 anni 6 mesi 9mila – Brescia Pasquale 6 anni – 9 mesi Brugnano Giuseppe 5 anni mesi 3 – Brugnano Luigi 10 anni 6 mesi 9mila multa Busia Marco 10 anni 1 mese 16mila multa – Buttiglieri Salvatore 6 anni 6 mesi – lib vig 3 Cagossi Luigi 3 anni Cannizzo Mario 9 anni — anni 3 lib vig Cavedo Maurizio 8 anni mesi 1 – 12mila multa – Codamo Giuseppe 6 anni 6 mesi 750 multa Colacino Salvatore 4 anni mesi 6 – 9mila multa – Costi Omar 13 anni 9 mesi 9 – 11500 multa – lib vig 3 Crivaro Antonio 19 anni – 3 lib vig Croci Deborah 4 anni Curcio Giuseppe 7 anni 12mila multa – Curcio Maria 5 anni 6 mesi Debbi Giuliano 4 anni 4mila multa – Di Via Francesco 4 anni El Fatachi Abdellatif 3 anni Falsetti Rosario 8 anni Ferrari Aldo Pietro 2 anni – 2 mesi Floro Vito Antonio 9 anni 8500 multa – Floro Vito Gianni ( Giuseppe) 6 anni 11 mesi – 12mila multa – lib vig 3 Floro Vito Giuseppina 3 anni Formentini Francesc o 8 anni 8000 multa Frontera Alfonso 8 anni 8mila multa Gerace Salvatore anni 6 mesi 8 – 8mila multa Gibertini Gino 8 anni 8mila multa Giglio Antonio 2 anni 8 mesi Giglio Francesco 2 anni 8 mesi Giglio Tania 4 anni 6 mesi Grimaldi Luigi 3 anni Iaquinta Giuseppe 19 anni – 3 lib vig Iaquinta Vincenzo 2 anni – 3mila multa Laera Stefano mesi 6 Lerose Salvatore 10 anni 16mila multa – Lomonaco Francesco 19 anni 6 mesi – 3 lib vig Loprete Giuseppe 4 anni 6 mesi 900 euro multa Lupezza Alessandro 5 anni Macrì Francesco 6 anni 3 mesi 8mila multa Macrì Giuseppe 6 anni 6 mesi 12mila multa Mancuso Vincenzo 11 anni 16mila multa – lib vig 3 Manfreda Francesco 8 anni 6 mesi 9mila500 multa – lib vig 3 Manzoni Giuseppe 7 anni – Matacera Francesco 9 anni – Mendicino Alfonso 7 anni 6 mesi 3mila multa 3 anni lib vig Milazzo Bruno 5 anni – Muratori Massimo 6 anni 3 mesi 600multa Muto Antonio 1971 8 anni 6 mesi 8mila multa – Muto Antonio 1978 12 anni – 4500 multa 3 lib vig Muto Francesco 5 anni Nicastro Antonio 1 anni 3mila multa Olivo Salvatore 4 anni 6 mesi 3mila multa Pelaggi Francesco 9 anni 11mila multa – Petrone Antonio 3 anni Pichierri Giuseppe 6 anni – Riillo Pasquale 12 anni 8 mesi 16mila multa – Rocca Antonio 4 anni 6 mesi 900multa Ruggiero Giuseppe 6 anni 6 mesi 10mila multa Salsi Mirco 4 anni 6 mesi 6mila multa Salvati Luigi 4 anni 6 mesi Sarcone Gianluigi 3 anni 6 mesi Schettini Giovanna 6 anni mesi 11 Schirone Graziano 5 anni 10mila multa Scida Domenico 7 anni Scida Francesc o 4 anni 6 mesi Scordo Giusepp e 3 anni 6 mesi – Sergio Eugenio 9 anni 9mila Serio Luigi 4 anni 6 mesi Sestito Salvatore 10 anni 10mila multa Silipo Floriana 6 anni 3 mesi 9mila multa Silipo Luigi 9 anni 10mila multa Silipo Salvatore 8 anni 9mila multa – 3 anni lib vig Tedesco Rocco 4 anni 6 mesi Tostoni Michele 5 anni 6 mesi Ursini Mario 7 anni 6 mesi- 6mila multa Valerio Antonio 6 anni 2 mesi 3450 multa – 35 assolve 44 bis 48 50 Valerio Gaetano 4 anni 6 mesi Valerioti Gabriele (escluso 416 bis) 19 anni 6 mesi – lib vig 3 Vecchi Silvano 3 anni Vertinelli Antonio 6 anni Vertinelli Antonio 4 anni 6 mesi Vertinelli Giuseppe 13 anni 10 mesi 9mila multa – lib vig 3 – prescrizione Vertinelli Giuseppe 6 anni 11 mesi 8mila multa – assolve 89 undeces – 89 6 8 prescrizione Vertinelli Palmo 13 anni 9 mesi 9mila multa – lib vig 3 – 89 bis …. Prescrizione Vetere Pierino 9 anni 8mila multa – lib vig 3 Villirillo Giuseppe 8 anni 6 mesi 9500 multa – lib vig 3 Viti Francesco 12 anni 4500 multa Vrabie Carmen 3 anni Vrabie Mihai 3 anni Vulcano Mario 12 anni 6 mesi 11500 multa – lib vig 3 Zangari Walter 2 anni 11 mesi

