Lascia rifiuti speciali per strada. Denunciato proprietario azienda agricola

Avrebbe abbandonato sul suolo rifiuti speciali non pericolosi e per questo motivo i carabinieri forestali hanno denunciato il proprietario di un’azienda agricola di Isola Capo Rizzuto.

In località Mazzotta, su una superficie vicina ad aree agricole, durante un controllo eseguito con i colleghi del Nas di Cosenza, i militari hanno trovato tre autoveicoli fuori uso, pneumatici, oltre a materiale ferroso vario.

Tutti i rifiuti, classificati come speciali non pericolosi, erano stati abbandonati - senza alcuna precauzione - per terra, erano inoltre deteriorati ed esposti alle intemperie.

A seguito degli accertamenti si è risaliti così al presunto responsabile dell’attività, un imprenditore agricolo di 60 anni residente a Isola Capo Rizzuto.

Per lui è scattata così la denuncia alla Procura della Repubblica di Crotone per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi in violazione al testo unico ambientale.