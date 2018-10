Palmi. Consegnato oggi il progetto definitivo dell’Ospedale della Piana

È avvenuta ieri come previsto, la consegna del progetto definitivo per la costruzione del nuovo Ospedale della Piana in Palmi. L’Amministrazione Comunale di Palmi ha ricevuto comunicazione dell’avvenuta consegna dagli Uffici della Regione Calabria, ed ha comunicato quanto appreso alla commissione consiliare speciale per la sanità, fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Ranuccio.

“Accogliamo con soddisfazione la notizia della consegna del progetto definitivo per la costruzione del nuovo Ospedale della Piana – ha spiegato il primo cittadino - la consegna del progetto definitivo è avvenuta nella giornata di ieri ed il nostro ente è stato prontamente informato”.

Alla consegna del progetto seguirà adesso una prima fase di verifica, attuata dalla Regione Calabria, che dovrebbe concludersi nel giro di circa due settimane. In seguito, entro il mese di novembre verrà poi indetta la Conferenza dei Servizi.

“Siamo contenti del fatto che l’iter stia andando avanti, pur consapevoli che si stiano recuperando ben 10 anni di ritardo, ma siamo convinti del fatto che con fiducia, impegno e duro lavoro otterremo un grande obiettivo per tutta la Piana – ha concluso Ranuccio - continueremo a vigilare giorno dopo giorno, passo dopo passo, come fatto finora, per assicurarci che il cammino intrapreso prosegua per come previsto, nell’interesse esclusivo dei cittadini di Palmi e dell’intera Piana”.