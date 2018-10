Trebisacce: differenziata. Comune e Legambiente avviano un progetto scolastico

Dopo il progetto di educazione stradale svolto l’anno scorso, l’Istituto Comprensivo Corrado Alvaro di Trebisacce, ha accolto anche quest’anno la proposta lanciata dall’amministrazione comunale, con un laboratorio didattico sulla raccolta differenziata, la cui realizzazione è stata affidata a Legambiente.

Obiettivo specifico è quello di coinvolgere gli studenti sui temi della riduzione, riutilizzo, raccolta e riciclo dei rifiuti a scuola e a casa.

L’iniziativa, predisposta dall’assessore all’istruzione Roberta Romanelli e dal delegato all’ambiente Franz Apolito, si articolerà in due incontri scolastici, uno a carattere teorico e l’altro pratico, durante i quali gli alunni delle classi prime della scuola media, preventivamente formati, verranno coinvolti nella realizzazione di una serie oggetti con materiali da riciclo.

“L’iniziativa – ha dichiarato l’assessore Romanelli - si innesta in un processo di collaborazione continuativa tra l’amministrazione comunale e il mondo della scuola, già avviato durante il precedente anno scolastico. L’obiettivo è quello di fornire il nostro contributo affinché gli alunni sviluppino una più completa consapevolezza sui temi di maggiore rilevanza sociale, mettendo a disposizione degli istituti scolastici le risorse istituzionali. Negli ultimi anni il tema della raccolta differenziata sta acquisendo sempre maggiore importanza, ragion per cui – di concerto con il delegato all’ambiente Franz Apolito – abbiamo deciso di proporre alla scuola questo progetto, facendo leva sull’allta professionalità che Legambiente garantisce”.

“I laboratori – precisa la nota - beneficeranno del supporto della ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, Ecology Green, così che le nozioni acquisite possano avere un riscontro concreto. Sento il dovere di ringraziare l’Istituto Comprensivo C. Alvaro che, ancora una volta, non ha esitato ad accogliere la nostra proposta, evidentemente nella consapevolezza che una sinergica collaborazione tra istituzioni è condizione per una crescita consapevole e partecipata dei nostri futuri cittadini”.