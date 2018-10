Firmo. 4 novembre: messa per i caduti e lunedì il Consiglio comunale

Un doppio appuntamento attende Firmo. Tanto per cominciare il prossimo 4 novembre è stata organizzata una giornata, intitolata “A 100 anni dalla fine della Grande Guerra”; alle 10.30 sarà officiata una Santa Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre, nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo.

Il primo cittadino Gennarino Russo, come ogni anno, ha inteso ricordare l'evento organizzando anche un corteo con le autorità civili, militari e religiose che, a partire dalle 12, si muoverà verso Piazza Diaz per la deposizione di una corona commemorativa al monumento ai caduti.

Lunedì, invece, si terrà il Consiglio comunale che si terrà presso la sala consiliare del Palavetro a partire dalle 18.30. Per l'occasione saranno discussi i seguenti punti all'ordine del giorno: comunicazioni del Sindaco; bilancio di previsione; variazione al bilancio di previsione finanziario. Ratifica della deliberazione di giunta comunale; variazione al bilancio di previsione finanziario.

Inoltre verranno esposti gli sviluppi dell'avvio del progetto Sprar che vede già ospitate alcune famiglie. Sulla questione il sindaco tiene a precisare che ‘sullo Sprar lavorano 6 giovani di Firmo’ e che ‘sabato scorso a Cosenza c'è stata la manifestazione dei centri Sprar provinciali per dire no al decreto Salvini, che vorrebbe smantellare il sistema virtuoso dello Sprar’.

‘Qui ho portato il mio contributo come sindaco - continua Russo - sottolineando la necessità del confronto politico per una accoglienza che sia soprattutto integrazione’.