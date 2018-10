Ricerca scientifica, Calabria: online la vetrina di Ingegno

È online la vetrina della ricerca di Ingegno, il percorso dedicato alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica attraverso progetti di convalida industriale. La Regione Calabria infatti, per dare attuazione all’Azione 1.1.5 del POR Calabria FESR FSE, ha pensato a uno strumento dedicato agli operatori della ricerca delle Università pubbliche e degli EPR, lanciando un percorso attraverso il quale sarà possibile presentare un risultato della ricerca scientifica per inserirlo in un format di affiancamento alla valorizzazione industriale di prodotti e di processi innovativi.

L’importante iniziativa, avviata attraverso una call pubblica, coordinata da Fincalabra attraverso CalabriaInnova, si sviluppa per fasi: raccolta dei risultati della ricerca in uno stadio di sviluppo compreso tra TRL4 e TRL7 (Fase 1); valutazione della coerenza con la S3 Calabria (Fase 2); presentazione dei risultati della ricerca nella vetrina pubblica di Ingegno rivolta alle aziende (Fase 3); gestione dei rapporti di collaborazione con le imprese interessate ad avviare progetti di convalida industriale (Fase 4).

Al lancio della vetrina della ricerca di Ingegno seguirà la pubblicazione di un Avviso Pubblico, dedicato alle PMI calabresi che desiderano collaborare con operatori della ricerca, diviso in due momenti. Durante il primo step, i beneficiari vedranno l’erogazione di servizi di affiancamento da parte degli specialisti di CalabriaInnova per la definizione del possibile piano di convalida industriale. Le imprese potranno, successivamente, decidere di partecipare insieme al gruppo di ricerca al secondo step dell’Avviso Pubblico che prevede un’agevolazione il cui valore sarà quantificato secondo lo schema di aiuti agli investimenti a favore delle PMI previsti nell’art. 25 del regolamento (UE) N. 651/2014.

Intanto, proseguono i seminari tecnici di presentazione. Prossima tappa, domani 30 ottobre alle ore 10:00 presso l’Aula G1 Liv. 0 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Il tour si concluderà il 7 novembre alle ore 11:00 con la presentazione di Ingegno presso la Saletta dell’Ex Ufficio Orientamento, sita nel Lotto D, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Per scaricare il materiale informativo e compilare la Scheda di Rilevazione, vai QUI.