Annamaria Galdieri è stata eletta presidente del M.D.D.C.

Galdieri e Autiero

Annamaria Galdieri è stata eletta all’unanimità presidente del MDDC (Movimento per la Difesa dei Diritti dei Cittadini) subentrando a Maddalena Autiero Greco, fondatrice del movimento e presidente per il triennio 2015/2018.

Il Movimento è nato con la finalità di promuovere iniziative volte a tutelare i diritti fondamentali del cittadino quali quello alla salute, alla cultura e alla crescita sociale di Crotone.

Nel triennio trascorso la presidente Maddalena Autiero si è dedicata con passione e competenza nella realizzazione delle attività programmate. Nell’ambito sanitario, una particolare attenzione è stata data ai rapporti fattivi e concreti con l’ASP al fine affrontare le problematiche sanitarie, in particolare per la terapia del dolore ed in progetti quali la prevenzione del carcinoma mammario tra le giovani generazioni e le nuove cure per l’artrite reumatoide illustrate da specialisti del settore.

Anche nel settore della cultura numerose sono state le iniziative a partire dal convegno su “Il potere dell’amore” e di presentazioni di libri di autori calabresi.

La neo eletta presidente Galdieri procederà in armonia e nella continuità con l’operato di Maddalena Autiero -eletta presidente onoraria dell’Associazione- e alla prossima riunione presenterà il programma e si procederà alla costituzione degli organismi.