Grande successo per le eccellenze enogastronomiche calabresi al SIAL di Parigi

La Regione Calabria e i suoi prodotti enogastronomici hanno raccolto un nuovo e importante attestato di stima a livello internazionale nel corso di SIAL, il Salone Internazionale dell’Alimentazione tenutosi a Parigi dal 21 al 25 ottobre.

La partecipazione delle aziende presenti all’importante appuntamento è stata resa possibile grazie all’attività di supporto all’imprenditoria regionale svolta da parte del Dipartimento Presidenza, Settore Internazionalizzazione.

La manifestazione parigina ha rappresentato un ulteriore momento per riaffermare il ruolo importantissimo della Calabria nel settore dell’alimentazione: a Nicotera, infatti, lo scorso giugno si è tenuto il primo meeting internazionale durante il quale la comunità scientifica ha riconosciuto la Calabria come “Patria della Dieta Mediterranea”. Il regime alimentare, noto per le sue proprietà benefiche, associato allo stile di vita rilassato e sano tipico della punta dello stivale, spiega quella longevità tipica della regione che va ben oltre la media nazionale.

Per i visitatori francesi e internazionali, è stata quindi l’occasione per capire che la regione Calabria è un posto ideale, dove i benefici di un’alimentazione sana e basata su prodotti genuini, unita ad un lifestyle dai ritmi umani, è il segreto per una lunga vita.

La Calabria ha quindi presentato alle migliaia di visitatori giunti a vedere la fiera di settore più grande al mondo alcune delle proprie eccellenze enogastronomiche tipiche del regime alimentare mediterraneo.

Le 17 aziende regionali intervenute alla manifestazione hanno esposto i loro prodotti di punta all’interno della collettiva organizzata dal Dipartimento Presidenza, Settore Internazionalizzazione: uno stand dalle dimensioni importanti (oltre 200 metri quadri) nel quale è stato offerto il meglio di quanto si produce nella regione.

Dalle spezie colorate e tipiche del territorio, quali il peperoncino il cui colore rosso accesso ha richiamato molto attenzione, ai formaggi stagionati secondo tecniche innovative, agli olii extravergine biologici al 100%, a differenti formati di pasta lavorata secondo le antiche tradizioni, ai salumi, alla frutta secca, ai prodotti dolciari e altro ancora. Fra i prodotti che hanno registrato maggiore successo, si segnala un olio d’oliva extravergine spalmabile, che agisce come perfetto e più sano sostituto del burro: le proprietà dell’EVO sono infatti note a tutti, e questa variante spalmabile può essere usata anche per la preparazione di dolci, sia casalinghi che per usi in pasticcieria.

Sono tutti alimenti che costituiscono il cardine della dieta mediterranea e questo spiega perché sia la Calabria ad essere universalmente conosciuta come la culla di questo tipo di alimentazione.