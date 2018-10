Decreto affido condiviso. Cgil scende in piazza per la mobilitazione nazionale

Alla luce delle gravi ipotesi di revisionismo legislativo contenute nel disegno di legge Pillon, Cgil scende in Piazza Prefettura, per dire no alla mediazione obbligatoria a pagamento, all'imposizione di tempi paritari e alla doppia domiciliazione e residenza dei minori, al mantenimento diretto, al piano genitoriale e all'introduzione del concetto di alienazione parentale.

“In pratica – afferma Mimma Pacifici, responsabile delle Politiche di Genere della Cgil Calabria – come donne, come sindacaliste, come cittadine ci rifiutiamo di accettare la formula della mediazione obbligatoria disincentivante per i suoi alti costi e di vedere i figli diventare degli ostaggi a causa dello scellerato piano genitoriale con doppio domicilio. In più desideriamo dare un segnale forte contro il pericolo di modifica della legge sull'aborto”.

“Il piano del Governo – closa nota - è chiaramente contro le donne, solitamente la parte più fragile economicamente all'interno della coppia e anche la più vessata in caso di violenze domestiche; ma anche sfavorevole alla prole rendendo impossibile per le vittime di maltrattamenti, che siano genitore o figlio, fuggire dal luogo in cui si è verificata la violenza per trovare protezione e sicurezza”.