Stanza 101: “Piovono alberi su Reggio Calabria. Non il maltempo ma l’incuria”

“Proprio la rovinosa caduta degli alberi, rinsecchiti ed indeboliti per la inesistenza di cure e manutenzioni rappresenta la dimostrazione diretta ed immediata della mancanza di amministrazione degli ultimi anni. Ma vi sono altri effetti gravi che non si evidenziano con la stessa immediatezza nonostante la loro gravità come per le decine di opere e di cantieri fermi da anni.” È quanto scrive in una nota #AmaReggio / Stanza 101 – Cenacolo Culturale Impertinente.

“Chi pagherà i danni dell'abbandono? Sulle centinaia di chilometri di strade abbandonate e ormai ridotte a poco più che mulattiere per la mancanza totale di manutenzione chi pagherà i danni subiti dai cittadini e, soprattutto, chi pagherà il costo enormemente superiore che bisognerà sostenere quando si interverrà per sanarle?”, continua Stanza 101.

“Questi anni di mancanza totale di amministrazione, purtroppo, - conclude il Cenacolo Culturale Impertinente - hanno generato un danno alla qualità della vita dei reggini molto grave e, purtroppo, non basterà qualche spot a cambiare la realtà delle cose nè, tantomeno, a rigenerare centinaia di alberi ormai rinsecchiti sino a diventare, oltre il danno naturale e all'ambiente, un pericolo anche per l'incolumità dei cittadini.”