Rossano: auto si schianta contro un palo dell’elettricità, ferita la conducente

Stamani si è verificato un incidente su Via Nestore Mazzei a Rossano in cui una Fiat 600 per evitare un’autovettura, in uscita dall’Istituto Industriale a pochi metri dagli uffici dell’ASL, si è schiantata su un palo dell’elettricità.

La giovane conducente ha riportato contusioni multiple al viso, alle braccia e alle gambe. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rossano, la Polizia Locale, con i vigili urbani Rino Promenzio e Antonio Avena Brunetti che hanno effettuato i rilievi per capire la dinamica dell’accaduto, i volontari della Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Rossano) ed i sanitari del 118 arrivati da Cassano allo Jonio, anche perché le ambulanze del nosocomio rossanese erano impegnate a soccorrere i feriti di altri due incidenti che si sono verificati, nella stessa fascia oraria, in città.

La giovane ferita è stata trasportata, subito dopo l’arrivo dell’ambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rossano per le prime cure.