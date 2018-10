Un 37enne di Gioia Tauro, A.B., con precedenti penali per furto aggravato, è stato arrestato dalla Polizia per evasione dalla detenzione domiciliare alla quale era sottoposto.

Gli Agenti del comando locale hanno sorpreso l’uomo lontano dall’abitazione nella quale si doveva trovare per scontare la misura restrittiva ed hanno proceduto agli obbligatori provvedimenti di polizia conseguenti, per altro in un soggetto già abituato a tali violazioni.