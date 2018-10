Vento di burrasca nel cosentino: tetti divelti e alberi sradicati

A causa del forte vento nel cosentino si contano numerosi tetti divelti, alberi sradicati e oggetti volanti sulle strade o nei cortili. I Vigili del fuoco sono costantemente a lavoro .

In particolare a Città 2000, nel centro di Cosenza, un albero si è abbattuto su due auto in sosta. A Rende, nella zona di contrada Sant'Agostino, un grande albero è stato sradicato dal forte vento di scirocco e si è abbattuto sulla strada. Fortunatamente non si registrano feriti.