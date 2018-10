Nas sequestrano 1.450 giocattoli di Halloween tra Vibo e Catanzaro

Multe da 18mila euro quelle elevate dai carabinieri del Nas, tra Vibo Valentia e Catanzaro, nei confronti dei titolari di nazionalità cinese di negozi che vendevano di prodotti utilizzati per la festa di Halloween.

In particolare, fra i giocattoli, maschere ed altri accessori in gomma, sono stati sequestrati ben 1.450 prodotti risultati fuori legge o composti con sostanze ritenute nocive per la salute umana.

Spetteranno ora alle Camere di Commercio i provvedimenti volti alla distruzione dei prodotti fuori norma.