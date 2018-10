Maltempo, rallentamenti sulla 106. Smottamenti sulla 109

Disagi e rallentamenti in Calabria, dove il maltempo sta creando diversi problemi. Sulla statale 106 “Jonica” sono stati segnalati rallentamenti in tratti saltuari in provincia di Catanzaro a causa di fango e detriti sulla strada causato dalle piogge intense. Sulla statale 109 “della Piccola Sila” si segnalano rallentamenti per smottamenti localizzati tra Fossato Serralta e Sorbo San Basile.

Per fronteggiare il maltempo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, accogliendo così la richiesta del Presidente della Regione Veneto di ieri.

I vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi in tutta la regione. Tra località Setteporte di Rocca di Neto e il bivio per Belvedere Spinello, gli specialisti speleo alpino fluviali sono intervenuti nella notte per portare in salvo alcuni anziani rimasti isolati nella loro abitazione.

Superlavoro anche per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro intervenuti per allagamenti, alberi sradicati e smottamenti verificatisi nei comuni del litorale ionico da Simeri Crichi a Cropani e Sellia Marina.

Stessa situazione nella Presila Catanzarese dove sono stati impegnati i volontari del distaccamento di Taverna tra i comuni di Zagarise e Sersale.

Uno smottamento di terreno ha interessato la strada provinciale Janò Arsanise nel Comune di Magisano mentre un altro movimento franoso si è verificato a Fossato Serralta e in contrada Cafarda.

La mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati consente il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato di protezione civile e delle strutture operative nazionali, attraverso il coordinamento del Dipartimento della protezione civile nazionale. Si tratta di uno strumento introdotto dal Codice della protezione civile che permette di rispondere a situazioni di eccezionale criticità previste e in atto.

(ultimo aggiornamento 13:11)