Melissa, sequestrato capannone abusivo in costruzione

Un capannone ancora in costruzione, edificato in un’area agricola, è stato sequestrato dai carabinieri forestali in località Murtari a Melissa. A seguito di verifiche effettuate presso l’ufficio comunale competente, è emerso che il fabbricato era completamente abusivo. Il sequestro è stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria.

A seguito di un controllo a Melissa, i militari di Cirò, hanno scoperto la struttura, costituita da tre muri e 8 pilastri. La copertura non era ancora stata realizzata. I lavori hanno interessato un’area agricola del territorio ricadente nella ZPS (Zona di protezione speciale) Marchesato e fiume Neto della Rete Natura 2000.

Il proprietario e l’usufruttuario del terreno sono deceduti e sono in corso approfondimenti per accertare eventuali ulteriori responsabilità.