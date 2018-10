Commissariamento Camera commercio, il Tar sospende il decreto regionale

La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha sospeso l’efficacia del decreto del 23 ottobre 2018 con cui il Governatore Mario Oliverio aveva disposto il commissariamento della Camera di Commercio di Catanzaro.

Il decreto del Presidente Vincenzo Salamone, conseguente al ricorso proposto da Camera di commercio di Catanzaro, dal presidente dell’Ente Daniele Rossi, dalla sua vice Tommasina Lucchetti, e dal consigliere camerale Francesco Viapiana e difesi dagli avvocati Danilo Sorrenti e Michele Di Donna, però, non solo sospende gli effetti della nomina di Giuseppe Franzè, ma rimarca “pur nella complessità ed incertezza del quadro normativo che caratterizza il sistema organizzativo delle Camere di commercio, ad un primo sommario esame la fondatezza dei motivi aggiunti”.

Infine, il Presidente Salamone, ammonisce: “Sussiste il presupposto di danno grave ed irreparabile in quanto dall’impugnato provvedimento di nomina di un nuovo Commissario straordinario, deriva l’immediato esautoramento delle competenze attribuite al Consiglio camerale attualmente in carica e si lederebbero gravemente altresì, l’interesse pubblico alla continuità dell’attività amministrativa che dal 28 novembre 2017 gli attuali organi rappresentativi dell’Ente (Consiglio, Presidente e Giunta camerale) stanno in ogni caso assicurando”.

“Eravamo sicuri che il Tar avrebbe accolto la nostra richiesta di sospensiva dell’assurdo decreto del presidente Oliverio - ha detto Daniele Rossi nel commentare il decreto del Tar Calabra -. Per com’è stato formulato, poi, il decreto di sospensiva ci convince ulteriormente della bontà del nostro operato e quindi sul giudizio di merito che attendiamo con massimo rispetto. Perdonerete il mio strano silenzio di questi giorni, rotto solo dallo sfogo in conferenza stampa di venerdì scorso, ma ho ritenuto necessario non agitare ulteriormente le acque per rispetto delle persone e delle istituzioni coinvolte, consapevole che tutto ciò che finora avevamo fatto era pienamente legittimo. Permettetemi anche di dire grazie per la sua fermezza nel rispetto della legalità al segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Ferrara, la cui estrema competenza - assieme a quella dei professionisti che finora ci hanno affiancato - hanno permesso che l’Ente camerale non subisse prevaricazioni politiche che nulla hanno a che vedere con l’azione a sostegno delle imprese che la Camera di commercio di Catanzaro che in questi undici mesi abbiamo portato avanti con abnegazione ed entusiasmo”.