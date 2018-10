Calabria: continua a crescere la raccolta differenziata di carta e cartone (+7,2%)

La Calabria recupera poco meno di 34 chili per abitante e raccoglie 68 mila tonnellate di materiale, raggiungendo un pro capite di 33,9 chilogrammi. Sono i dati del XXIII Rapporto Annuale di Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica). Tuttavia il dato raccolto da Comieco è inferiore al pro capite medio nazionale, che si aggira intorno ai 54kg/ab, però l’incremento in Calabria rispetto all’anno precedente è stato del 7,2%. Continua dunque il trend positivo dopo il +17% del 2016.

La provincia più virtuosa è quella di Cosenza che tocca quota 43,6 chilogrammi di carta e cartone raccolti per abitante: unica provincia calabrese a superare il pro capite medio del Sud Italia, pari a 34,7 chili per abitante. Tutte le altre, fatta eccezione per il fanalino di coda Crotone, registrano una crescita compresa tra il 9 e l’12%.

Non solo la Calabria, ma tutto il Meridione sta vivendo un periodo di crescita notevole, come confermano i numeri sulla raccolta di carta e cartone. È proprio il più 6,1% fatto registrare dal Sud Italia nel 2017 rispetto all’anno precedente a far aumentare il dato medio nazionale dell’1,6%. Ma c’è ancora parecchio lavoro da fare. Secondo Comieco infatti le tonnellate di carta e cartone in più potenzialmente intercettabili sul territorio italiano sono quasi un milione.

“La costante crescita della Calabria è un segnale incoraggiante, soprattutto in un Sud che fa fatica a ottimizzare investimenti e know-how e che ha un potenziale ancora molto alto”, afferma Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Il consorzio nel 2017 ha gestito il 64,1% della quantità totale di carta e cartone raccolta nella regione, mantenendo il suo ruolo di garante del riciclo e dello sviluppo dei servizi di raccolta. L’impegno dei cittadini e delle amministrazioni nel separare e raccogliere correttamente il materiale si è poi tradotto in quasi 3 milioni di euro di corrispettivi economici che Comieco ha destinato ai 278 comuni calabresi convenzionati.”