Crotone piange 4 morti sul lavoro, anche Oliverio ai funerali

Giornata di lutto cittadino oggi a Crotone, in onore delle quattro vittime del lavoro che hanno perso la vita nella notte tra sabato e domenica a Isola Capo Rizzuto (LEGGI QUI), sepolte vive da una frana in una condotta fognaria in via di realizzazione.

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, questa mattina ha reso omaggio alle vittime della tragedia verificatasi ieri a Isola Capo Rizzuto, nella quale hanno perso la vita Massimo Marrelli, imprenditore crotonese in ambito sanitario e i suoi tre operai: Santo Bruno, Luigi Ennio Colacino e Mario Cristofaro.

Il Presidente Oliverio ha sostato davanti le bare delle diverse camere ardenti a Crotone, a Cutro ed a Isola Capo Rizzuto. Ha espresso personalmente le condoglianze ed i sentimenti di profondo dolore per quanto accaduto alle rispettive famiglie.

Da ieri la camera ardente allestita nella clinica privata dell’imprenditore, il Marrelli Hospital, è meta di migliaia di persone tra le quali numerosi esponenti del mondo imprenditoriale, ma anche della politica e rappresentanti istituzionali che hanno inteso stringersi vicino alla moglie Antonella Stasi, ex vicepresidente e poi presidente facente funzioni della Regione Calabria dopo le dimissioni di Giuseppe Scopelliti, ed ai tre figli.

Nel pomeriggio anche i funerali dei tre operai morti nel crollo: a Isola Capo Rizzuto quello di Santo Bruno, a Cutro quello di Luigi Ennio Colacino e a Crotone quello di Mario Cristofaro.