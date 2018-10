Sila: ritrovato l’anziano pugliese disperso a Corigliano

Disidratato ma sta bene l'anziano cercatore di funghi disperso ieri nelle montagne della Sila di Corigliano (LEGGI QUI).

A trovarlo questa mattina intorno alle 8 e trenta un pastore. A cercarlo da ieri pomeriggio diversi uomini del Soccorso Alpino con unità cinofila, Stazioni Pollino, Sila Camigliatello e Sila Lorica. Presenti anche personale dei carabinieri forestali, Vigili del fuoco e Soccorso Alpino della Finanza.

L’ultrasettantenne non conosceva i luoghi, era giunto sopra Piano Caruso con alcuni familiari per trovare funghi, ma non aveva con sé il cellullare.

Il soccorso alpino "raccomanda, ancora una volta, chi si accinge ad andare a funghi di non andare mai da solo e sempre in zone non pericolose, di non allontanarsi troppo dall'auto e di portare con se il cellulare carico e uno zaino con un ricambio e abbigliamento adeguato alla stagione! Non si può rischiare la propria vita per raccogliere dei funghi!".