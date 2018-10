Controlli a Soriano Calabro e Serra San Bruno: denunciati in cinque

Nel corso del weekend appena passato, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno intensificato i controlli sulle principali arterie stradali e sulle vie d’accesso ai centri montani di Serra e Soriano Calabro, così da assicurare uno standard più elevato di sicurezza del territorio.

Nel corso dell’attività sono state denunciate, nel complesso, ben cinque persone. Si tratta in particolare di un rumeno di 44 anni, G.V., accusato di false dichiarazioni sulla sua identità dopo che, controllato a Soriano, ha ripetutamente fornito ai militari delle generalità fasulle per non farsi identificare.

Stessa sorte per un 22enne di San Nicola da Crissa (R.S.) ed un 38enne di Monterosso Calabro (L.M.G.) deferiti dopo che, perquisiti i loro mezzi, sono stati beccati con un coltello.

Denunciati inoltre due donne entrambe 65enni e originarie di Gerocarne (A.G e S.M.), a cui viene contestata l’omissione di soccorso. I militari della Stazione di Arena avrebbero appurato la loro responsabilità nell’aver causato, il 26 ottobre scorso, un incidente nel piccolo centro delle preserre. La descrizione del veicolo e i primi elementi raccolti, hanno portato ad individuare la vettura su cui erano a bordo.

Infine, non sono mancati i controlli anche alla circolazione stradale: dieci gli utenti della strada contravvenzionati per un totale di 1700 euro. Ancora molto frequenti, poi, le multe comminate per il mancato utilizzo delle cinture e per l’uso del cellulare alla guida.