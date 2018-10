Spaccio nel centro storico, blitz a Cosenza: sgominata “banda” di pusher

Per gli inquirenti avrebbero gestito lo spaccio di droga nel centro storico di Cosenza. Con questo assunto investigativo gli agenti della Squadra Mobile della questura bruzia hanno eseguito oltre una decina di misure cautelari, esattamente tredici, a carico di altrettante persone accusate di far parte di un’organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti ed a cui, a vario titolo, si contestano i reati di detenzione e cessione di cocaina, eroina, hashish ed anche di estorsione.

Il blitz è scattato all’alba di stamani nel capoluogo: gli uomini della polizia hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip del tribunale locale su richiesta della Procura della Repubblica. Durante l’operazione sono stati effettuati numerosi risconti grazie anche al sequestro di droga.

Un filone dell’indagine è partito dopo la morte per overdose di una donna straniera, avvenuto nel dicembre del 2016 in via Rivocati a Cosenza.

Successivamente, durante una perquisizione ad un soggetto noto, venne infatti ritrovato dello stupefacente dello stesso tipo di quello che ne aveva causato il decesso. Da questo elemento sono partiti allora gli investigatori che sono oggi giunti a disarticolare l’organizzazione.

(notizia in aggiornamento)