Maltempo, situazione critica nel crotonese: auto invase dall’acqua, passeggeri bloccati

La nuova ondata di maltempo abbattutasi sul crotonese nelle ultime ore sta creando una situazione critica sul territorio comportando l’impegno di tutte le squadre ordinarie dei vari distaccamenti dei vigili del fuoco oltre a quelle del Comando provinciale.

Col supporto anche del personale fluviale, attrezzato con un gommone, i pompieri sono impegnati in particolare nel salvataggio di alcune persone rimaste intrappolate in auto invase dall'acqua ed in varie zone.

La statale 107, poi, è bloccata nell’area provinciale nella zona del bivio di Altilia, a Belvedere Spinello; vari smottamenti di fango e acqua hanno infatti inondato la sede stradale.

Interventi anche nei centri più popolosi dell’hinterland, a Petilia Policastro, Casabona, Cirò Marina, Cirò Superiore. Al momento sono oltre una trentina gli interventi in coda in tutta la provincia a cui dovranno rispondere i vigili.