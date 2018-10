Pallavolo, A2. Un altro ko per Lamezia, sconfitta dalla Potenza Picena (3-0)

Tutti in piedi, tutti in rigoroso e assoluto silenzio per ricordare Sara Anzanello, prematuramente scomparsa in settimana. Si apre così la gara tra GoldenPlast Potenza Picena e Conad Lamezia, valida per il terzo turno nel girone bianco di serie A2.

Una gara che vede la Conad uscire ancora sconfitta dal campo, sempre per 3-0. Rinviata ancora la possibilità di portare a casa il primo punto o anche solo il primo set della stagione.

Nessuna novità nelle scelte iniziali di Nacci, scendono in campo gli stessi sette della gara di Corigliano contro Mondovì. Negron-Bigarelli in diagonale principale, Szewczyk-Fantini in quella di posto 4, Usai-Aprile al centro, Zito, alla sua centesima partita in serie A, libero.

L’avvio è buono e la Conad Lamezia stacca subito di un break gli avversari (5-7), salvo poi sbagliare due palloni consecutivi e farsi rimontare e superare (15-12).

Nacci prova a cambiare qualcosa inserendo Bruno nel giro dietro al posto di Szewczyk e altrettanto fa con Alfieri e Negron.

Il vantaggio però aumenta ancora e sul 24-19 sono 5 le palle set a favore dei marchigiani. La Conad annulla la prima ma sbaglia la battuta con Szewczyck regalando il primo set agli avversari con il punteggio di 25-20.

La musica si ripete nel secondo set. La Conad parte bene e si porta avanti di 2 (5-7) poi basta sbagliare una palla per perdere la testa e subire il break avversario fino al 12-9.

Grazie ad un ace di Negron e un muro di Fantini la Conad si riporta in gara (13-13) ma subisce un nuovo break che la riporta sotto di 4 punti (19-15). Si vede in campo anche De Santis che entra in difesa mentre Zito resta e si occupa della ricezione.

Esattamente come nel primo set anche nel secondo la GoldenPlast ha 5 palle set, sul 24-19, per chiudere il parziale e lo fa alla prima occasione grazie ad un ace di Monopoli.

A differenza degli altri set la Conad parte subito sotto nel terzo (10-5) mostrando di aver accusato il colpo dei primi parziali, caratterizzati da diversi errori o occasioni mancate.

Nacci rimette dentro Alfieri per Negron e proprio il giovane palleggiatore, con un attacco vincente e un ace su Di Silvestre, riesce ad accorciare le distanze per i suoi (15-13). Con Paoletti al servizio la GoldenPlast si riporta avanti di 4 (13-17) prendendo poi il largo fino al 25-18 finale.

IL TABELLINO

Goldenplast Potenza Picena 3 - Conad Lamezia 0

(25-20, 25-19, 25-18)

Goldenplast Potenza Picena: Monopoli, Paoletti 19, Larizza 9, Garofalo 11, Gozzo 7, Di Silvestre 11, D’Amico libero, Calistri, Ferri, Pinali. Non entrati: Trillini, Lavagna. Allenatore: Giovanni Rosichini. Ace: 3, battute sbagliate: 13, muri: 14, Ricezione: pos.40%, perf.19%, attacco: 55%

Conad Lamezia: Negron 2, Bigarelli 17, Usai 5, Aprile 1, Szewczyk 6, Fantini 4, Zito libero, Bruno, Alfieri 2, De Santis libero, Bizzoto 1. Non entrati: Di Fino, Butera. Allenatore: Vincenzo Nacci. Ace: 5, battute sbagliate: 11, muri: 2, Ricezione: pos. 65%, perf.33%, Attacco: 37%

Arbitri: Alessandro Noce di Frosinone e Vincenzo Carcione di Roma,

Durata 1° set 26’ – 2° set 27’ – 3° set 24’, totale 1h17’.