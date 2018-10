Tragedia Isola, proclamato a Crotone il lutto cittadino

Il Comune di Crotone ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali delle vittime della tragedia di Sant’Anna. Nel corso della giornata il sindaco della città pitagorica, Ugo Pugliese, ha infatti riunito la Giunta cui hanno preso parte il presidente del Consiglio Comunale Serafino Mauro ed i capigruppo consiliari che hanno inteso esprimere il proprio cordoglio per le vittime e anche in considerazione della vicinanza che hanno voluto manifestare alla collega Fabiola Marrelli, consigliera comunale.

Ha quindi espresso cordoglio il primo cittadino, scrivendo che quanto è accaduto è “una tragedia immane. Provo un dolore profondo. Piango la morte di quattro persone. Sono sconvolto, addolorato e con me tutta la comunità cittadina. La tragedia si è consumata nella proprietà di Massimo Marrelli che aveva come missione il lavoro, era il suo impegno quotidiano, era la sua vita ma che aveva anche una visione ampia di comunità e di socialità.

“C'è spazio solo per il dolore per le vittime, il cordoglio per le famiglie, la vicinanza alle tante persone che fanno parte del Gruppo Marrelli. Esprimo il cordoglio più sentito per la scomparsa di Massimo (Marrelli), Santo (Bruno), Luigi (Ennio Colacino) e di Mario (Cristofaro)”.

Cordoglio è stato espresso anche dalla direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone.