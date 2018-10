Sbarchi. In 75 in balia delle onde al largo di Crotone: interviene un elicottero

Nonostante le proibitive condizioni del mare, a causa del maltempo, non si fermano gli sbarchi verso le coste del nostro Paese.

Altre 75 persone di origine irachena, tra cui 16 le donne e 7 i minorenni, sono stati salvati infatti davanti alle coste del crotonese, a circa 8 chilometri dal capoluogo, mentre a bordo di un’imbarcazione a vela erano in balia delle onde dovute al mare grosso e in rinforzo.

Per le condizioni marine è particolarmente complicato per le motovedette della Guardia costiera accostare e abbordare il veliero, fermo all’ancora, tant’è che si sta pensando all’impiego di un sub che possa raggiungere la barca e poi salirvi a bordo per disancorarla e poter passare un cima ai mezzi di soccorso, così da poter essere trainata fin nel porto.

Nel frattempo la Capitaneria ha fatto arrivare anche un elicottero da Palermo, per provare invece a mettere in salvo i migranti dall’alto.

Le forze dell'ordine, nel frattempo, avrebbero già identificato due persone sbarcate con un tender e che potrebbero essere gli scafisti: la loro posizione è ora al vaglio degli investigatori.