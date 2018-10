Agriturismo in fiamme a Guardavalle, s’indagata sulle cause

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un incendio divampato intorno alle 6 di questa mattina ha completamente distrutto dei locali di circa 600 metri quadrati di un agriturismo in contrada Pietrarotta di Guardavalle.

Il rogo, sulle cui cause sono ancora in corso degli accertamenti, non ha fortunatamente coinvolto persone.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, in particolare del distaccamento di Soverato e della sede Centrale, con il supporto di una autobotte.

In via precauzionale la struttura è stata considerata inagibile in attesa di altre verifiche tecniche.