Massimo Marrelli: il medico manager della nuova sanità calabrese, antagonista implacabile del Commissario Scura

Massimo era un uomo, un medico, un imprenditore che non aveva paura. Non aveva paura di ribellarsi, di lottare, di opporsi, di tenere testa anche a chi, in rappresentanza dei poteri governativi centrali e regionali, come l’attuale Commissario alla Sanità Massimo Scura, aveva osteggiato intensamente i suoi progetti di rinnovare il complesso impianto socio sanitario e assistenziale della Calabria e del crotonese …