Sorvegliato beccato in auto con un presunto ‘ndranghetista, arrestato

Un sorvegliato speciale di 47 anni, C.A. le sue iniziali, è finito in arresto stamani dopo che una pattuglia dei carabinieri di Sant’Onofrio, lo hanno sorpreso in compagnia di un altro pregiudicato ritenuto come un appartenente alla ‘ndrina del posto, satellite della Locale di ‘ndrangheta della cittadina vibonese.

La gazzella dei militari stava passando in via Corrado Alvaro a Stefanaconi - dove l’uomo risiede da qualche tempo - durante un normale servizio di perlustrazione quando ha notato lo sguardo incupito del passeggero di un veicolo che transitava sulla carreggiata opposta.

I carabinieri hanno subito capito che si potesse trattare del 47enne, persona a nota in quanto da qualche tempo era sottoposta ad un controllo domiciliare proprio perché a suo carico pendeva la misura della sorveglianza.

La pattuglia ha così fatto inversione ed ha inseguito l’auto con a bordo i due: fermati e controllati sei è così appurato che nella vettura c’era l’altro pregiudicato, elemento che configura la violazione alle prescrizioni impostegli. Portato in caserma per altri accertamenti è stato arrestato e poi accompagnato a casa in regine dei domiciliari.