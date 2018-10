Calcio. Rapporto chiuso tra Surace e l’Archi, il tecnico avvia un’accademia

Luciano Surace

Luciano Surace e l’Archi Calcio si separano chiudendo un ciclo calcistico giovanile che a detta dello stesso tecnico “sembrava potesse decollare dopo che lo scorso anno c’è stato un ritorno sulla scena che mancava da oltre dieci anni”.

Surace affida ad una lunga lettera le sue considerazioni su questo “divorzio” sportivo: “Vorrei ricordare con piacere questa avventura vissuta con tutti i ragazzi e le famiglie. Erano giornate calde quelle di agosto dell’anno 2017 quando – scrive - per strada i ragazzi e i bambini calciavano un pallone di cuoio per giunta bucato o uno di gomma sgonfio e appassito”.

“La disponibilità di un campo di calcio dopo oltre 10 anni – prosegue il mister - è stato l’ingrediente ideale per organizzare le categorie giovanili che, anch’esse come il campo di calcio, mancavano da oltre 10 anni. Girare per le strade del quartiere per chiamare a raccolta i ragazzi, incontrare i genitori per parlare di quel progetto calcistico entusiasmante al quale ho sempre ambito, fare molte conoscenze e incontri piacevoli con quanti hanno saputo di ciò che stavo realizzando, è stato per me una grande soddisfazione”.

“Ho sempre messo a frutto quanto detto, mai una parola non mantenuta, mai una scorrettezza e soprattutto mi sono messo subito a disposizione del quartiere, facendo vivere tante gioie ai bambini. Adesso – ribadisce Surace - è giunto il momento di voltare pagina, dopo aver lavorato questa estate per radunare le categorie allievi e giovanissimi con oltre 20 ragazzi per la categoria giovanissimi e circa 15 per la categoria allievi, e dopo aver proposto il proseguimento di quella tradizione che ho avviato lo scorso anno, la ASD Comprensorio Archi Calcio, nella persone del presidente Tripodi, decide di mettere fine al rapporto calcistico”.

Il tecnico sostiene poi di aver accettato la decisione presa “con l’amaro in bocca” e “solo per i ragazzi, ai quali sono legato da un rapporto di rispetto e stima reciproca e ai quali auguro le migliori sorti calcistiche e faccio i migliori auguri per l’avventura nei campionati Allievi e Giovanissimi provinciali. A mio parere una scelta a dir poco ingenerosa nei miei riguardi dopo quello che ho fatto per questa squadra e per il quartiere”.

Ma Surace non è rimasto con le mani in mano e si è già messo al lavoro per creare un’accademia calcistica così ad Archi c’è ora un vivaio di giovani calciatori “che potranno portare alto il nome del nostro quartiere”.