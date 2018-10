Ospedale di Tropea: stop Asp a distribuzione dei pasti. Parte il piano emergenza

L'ospedale di Tropea (Vibo Valentia)

Un’ordinanza che dispone l’interruzione delle distribuzione dei pasti nell’ospedale di Tropea è stata emanata dal Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Asp di Vibo.

Il provvedimento è stato adottato dopo una comunicazione del direttore sanitario facente funzione del nosocomio e che lamentava una serie di irregolarità e delle carenze relative ai locali utilizzati per lo smistamento dei pasti.

Effettuate le opportune verifiche, l’Azienda sanitaria provinciale ha quindi emanato l’ordinanza con la quale ha disposto lo stop al servizio ed a tutela degli stessi pazienti.

Proprio in seguito a questo provvedimento, la Dussman Service, la società che si occupa della preparazione e della distribuzione dei pasti negli ospedali vibonesi, ha attivato il servizio d’emergenza.

"Al fine di non interrompere un pubblico servizio e in ottemperanza al capitolato speciale d’appalto, la società – si legge in una nota – ha disposto che, suo malgrado, effettuerà il servizio di ristorazione di emergenza già a partire dal servizio serale odierno (26 Ottobre) mediante la consegna dei cosiddetti “cestini”. Tali pasti alternativi saranno distribuiti fino a quando la situazione strutturale dell’edificio non consentirà a Dussmann di ripristinare il servizio tradizionale, cosa che ci si augura accada nel più breve tempo possibile”.

Dussmann ha già reso manifesta tale decisione comunicandola per le vie ufficiali alla Direzione Generale dell’ASP di Vibo Valentia e al Sian.