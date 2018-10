Sorical: è on line il sito celebrativo della diga del Menta

Le acque antistanti la diga del Menta

Un sito internet narrativo di tutto lo schema della diga del Menta. A poche ore dall’immissione in rete dell’acqua potabile nelle case di Reggio dell’inaugurazione, Sorical lancia on-line www.digamenta.it. Realizzato dall’ufficio comunicazione della società con il contributo di professionisti calabresi, il sito, documenta tutte le fasi di costruzione e di funzionamento dell’opera. Attraverso la ricostruzione grafica in 3D, il sito descrive il funzionamento dell’acquedotto in tutte le fasi, dalla captazione alla potabilizzazione. Un lavoro complesso realizzato con il supporto tecnico della divisione Ingegneria e Operativa della Sorical. I documenti pubblicati descrivono la complessità di una grande opera pubblica, realizzata in grandissima parte da imprese e lavoratori calabresi, a partire al 1968.

“È un grande momento per la Calabria. Domani scriveremo un pezzo di storia della nostra terra”- commenta Luigi Incarnato, commissario della Sorical, che su mandato del Presidente della Regione Mario Oliverio, dal 2016 ad oggi, ha portato ha compimento l’opera pubblica. Incarnato, tra il 2005 e il 2007, da assessore regionale ai Lavori Pubblici della giunta Loiero, aveva seguito la programmazione degli investimenti di 110 milioni di euro, consentendo a Sorical di aprire cinque cantieri per realizzare le opere di sfruttamento idropotabile della diga.