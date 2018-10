Il sindaco della Città dei Bruzi indagato per truffa: “Vecchia vicenda. Non avrei mai potuto tradire i miei cittadini”

80mila euro in rimborsi incassati dal Comune della “Città dei Bruzi”. Spese per voli aerei e pernottamenti in hotel dichiarate come “missioni istituzionali”. Missioni, che secondo la Procura di Cosenza, non sono mai avvenute e che trascinano il sindaco Mario Occhiuto e il suo ex segretario Giuseppe Cirò in una voragine che li vede indagati per truffa.

La notizia è stata resa nota da “il Quotidiano del Sud” e lo stesso Occhiuto conferma di essere sotto indagine.

“Risulto indagato in un procedimento penale che io stesso ho provocato per aver denunciato un mio assistente, Giuseppe Cirò, dopo aver scoperto che falsificava le sue e le mie missioni. Si tratta di una vecchia vicenda che ritorna in auge in questo periodo in cui il clima è molto velenoso e insidioso perché pieno di tentativi di condizionamento di ogni tipo, mediatico e politico. D’altra parte, ormai da anni subisco persecuzioni mediatiche diffamatorie vergognose e intollerabili”. Ha affermato il primo cittadino di Cosenza, che ha aggiunto: “Cirò che avevo conosciuto in modo personale e diretto perché collaborò nella mia prima campagna elettorale del 2011, era stato poi scelto come componente del mio staff perché apparentemente sembrava molto efficiente. Solo in seguito mi sono accorto che tradiva di nascosto e in modo subdolo la mia fiducia. Voglio anche dire che, nella mia lunga e intensa attività privata, altre volte mi è capitato di essere tradito da collaboratori con comportamenti discutibili, ma ho sempre perdonato senza ricorrere all’autorità giudiziaria. Così è il mio carattere”.

Il Sindaco di Cosenza conclude: “Sono sereno, anche se amareggiato, perché sicuro della mia buona fede e di non aver mai toccato nemmeno un centesimo che non mi appartenesse. Non avrei mai potuto tradire i miei cittadini approfittando del ruolo che mi hanno affidato, per ottenere vantaggi personali. Resto convinto che anche in questo caso riusciremo ad affermare la verità”.