Droga: altra marijuana in scuola a Catanzaro Lido, 17enne sorpreso con spinello

Controlli della polizia di Catanzaro Lido, della squadra volanti e del reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia negli istituti scolastici della zona.

In particolare, è stata controllata una scuola nel cui cortile, nei mesi scorsi, è stata trovata della droga. L’attività di oggi ha permesso di trovare diversi involucri di marijuana pronta ad essere spacciata, alcuni celati in un astuccio portaocchiali e in un altro portapenne, per 1,6 gr complessivi.

Durante il servizio, i poliziotti hanno seguito un ragazzo che ha attirato la loro attenzione. Il giovane 17enne, C.P. è stato sorpreso mentre nascondeva uno spinello in un tubo di scolo delle acque. Il minore è stato affidato ai genitori e segnalato all’autorità amministrativa.