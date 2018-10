Volley, Top Lamezia col Potenza Picena a caccia di una reazione

In casa della GoldenPlast Potenza Picena a caccia di una reazione. Dopo i due k.o. consecutivi per 3-0 contro Livorno e Mondovì, la Conad è chiamata a rialzare la testa nella difficile trasferta umbra. 2 i punti in classifica per la squadra allenata da coach Giovanni Rosichini battuta 1-3 da Brescia all’esordio casalingo e vittoriosa al tie-break domenica scorsa nella sfida in casa di Santa Croce. Una squadra quadrata che coach Vincenzo Nacci descrive così

“Contro Brescia e Santa Croce questa squadra ha mostrato carattere. Sono giovani ma hanno una diagonale Monopoli-Paoletti espertissima e temibilissima. Tra i giovanissimi c’è il libero Francesco D’Amico che è di Ostuni e ho allenato in passato, davvero molto interessante. Dal canto nostro dobbiamo reagire, e l’unico modo per uscire dalla crisi è trasformare tutta la delusione di queste prime due gare in un grande desiderio di rivincita, dobbiamo mostrare quello che valiamo.”

Queste invece le impressioni pre-gara del tecnico di Potenza Picena, Giovanni Rosichini

“L’ambiente è sereno, ci siamo allenati bene dall’inizio del torneo. I risultati delle prime partite sono poco indicativi. Proprio per questo non commetteremo l’errore di sottovalutare la Conad Lamezia. Stiamo lavorando sodo sul piano della tecnica per farci trovare pronti al servizio e in ricezione, fondamentali che fanno sempre la differenza. Il fattore campo ci dà la carica, ma gli esiti dei primi turni dimostrano come nulla si scontato. Dovremo essere sempre sul pezzo perché la Conad cercherà di renderci la vita difficile”

La gara, che si giocherà domani alle 18 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, sarà diretta Alessandro Noce di Frosinone e Vincenzo Carcione di Roma.

Una nota statistica. La gara contro Potenza Picena sarà la numero 100 in serie A per il libero giallorosso Giuseppe Zito.

Intanto arriva l’ufficialità da parte della Lega. Dopo gli accordi presi tra la Top Volley Lamezia e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia le due gare casalinghe che Di Fino e compagni affronteranno contro Centrale del Latte Sferc Brescia il 1° novembre e contro Kemas Lamipel Santa Croce il 4 novembre si giocheranno al PalaValentia. In attesa di buone nuove sul PalaSparti, arrivano buone notizie quindi per i tifosi e gli appassionati di volley lametini, che potranno così percorrere meno chilometri per seguire la propria squadra.