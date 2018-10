Legambiente, raccolti 45.000 chili di pneumatici fuori uso

Sono 45.360 i chili di pneumatici fuori uso rimossi per essere affidati a EcoTyre, il Consorzio primo in Italia per numero di Soci - oltre 700 - e secondo per quantitativi di PFU gestiti - oltre 43 milioni di chilogrammi nel 2017, che li ha ritirati con un proprio mezzo, senza alcun costo per le Amministrazioni Comunali. I chili corrispondono a circa 6.000 pezzi, arrivati a fine vita sono stati raccolti nei comuni calabresi per poi essere affidati. Gli PFU raccolti sono stati condotti presso gli impianti di trattamento e avviati al corretto recupero.

In occasione di Puliamo il Mondo, la storica iniziativa di Legambiente, hanno aderito 11 Comuni calabresi e, oltre agli altri rifiuti, hanno raccolto i cosiddetti PFU ossia gli Pneumatici Fuori Uso che erano abbandonati nell’ambiente. Un vero e proprio riflettore su un Regione che, seppur vede ridursi il numero di rifiuti, appartenenti a questa particolare tipologia, abbandonati nel territorio e nell’ambiente circostante, continua a soffrire gli ingenti danni ambientali provocati dall’incuria e dal mancato rispetto dello stesso.

Per la provincia di Catanzaro: Botricello: 10.400 kg; Gasperina: 700 kg; Stalettì: 2.940 kg. Per la provincia di Cosenza: Cerisano: 1.100 kg; Marano Principato: 2.800 kg. Per la provincia di Crotone: Roccabernarda: 7.400 kg. Per la provincia di Reggio Calabria: Bovalino: 3.960 kg; Cinquefrondi: 300 kg; Cittanova: 2.420 kg. Per la provincia di Vibo Valentia: Drapia: 980 kg; San Nicola da Crissa: 12.360 kg.

Gli PFU sono una tipologia di rifiuto cosiddetta ‘permanente’ che, se lasciata in natura, necessita di centinaia di anni per degradarsi completamente; ma rappresentano anche una risorsa: se gestiti in modo corretto sono riciclabili al 100%. La maggior parte viene triturata generando il cosiddetto “granulato di gomma”, un materiale di riciclo riutilizzabile per diversi usi come i fondi stradali e le superfici sportive, per l’isolamento o per l’arredo urbano.

Puliamo il Mondo, l’edizione italiana di Clean up the World, è il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Per il 6° anno consecutivo la partnership tra EcoTyre e Legambiente consente la raccolta degli pneumatici abbandonati in diverse Regioni italiane. Quest’anno gli sforzi si sono concentrati, oltre che in Puglia, anche in Veneto, in Sicilia e in Calabria, per un totale di 18 Comuni coinvolti.

“Legambiente Calabria, i Circoli regionali e, i Comuni - ha sottolineato, Caterina Cristofaro, Responsabile Campagne Legambiente Calabria - hanno avviato una collaborazione con un unico obiettivo: quello di ripulire il territorio calabrese dagli pneumatici abbandonati che deturpano e inquinano la natura: un monumento da preservare e rispettare. Insieme si è dimostrato quanto teniamo al territorio, alla sua bellezza che deve essere tutelata da ognuno di noi con un semplicissimo gesto: quello di non abbandonare nulla in natura. Si ricorda che per qualsiasi segnalazione è aperto lo sportello online Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ”.

“Un ringraziamento importante va a Legambiente Calabria – ha sottolineato Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre - per l’impegno profuso e gli ottimi risultati raggiunti nella raccolta degli pneumatici all’interno della Regione. Abbiamo deciso di rinnovare, per il sesto anno consecutivo, la partnership con Legambiente perché accomunati da un grande progetto in cui crediamo fortemente: la sensibilizzazione dei cittadini. Grazie a Puliamo il Mondo, la storica iniziativa di Legambiente, possiamo parlare alle comunità, spiegare loro come funziona la filiera del riciclo e quanto sia importante gestire in maniera corretta gli PFU, rifiuti recuperabili al 100%. Possiamo, inoltre, raggiungere e rimuovere i depositi di PFU abbandonati nell’ambiente grazie alle segnalazioni dei Circoli territoriali di Legambiente e ai numerosi volontari, e intervenire anche nei Comuni più piccoli e nelle zone d’Italia in cui la logistica è più complessa, aiutando gratuitamente le Amministrazioni”.