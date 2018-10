Oriolo, scoperto convento francescano del ‘400

È venuta alla luce dopo lavori di pulitura dell'area da parte di "Calabria Verde”, l’area su cui sorge un convento francescano del 1439. La scoperta, fatta fortuitamente a Oriolo, è stata recuperata con i lavori di somma urgenza finanziati dal Mibact.

La struttura era coperta da quasi 5 metri di terreno e rovi, quando gli operai di Calabria verde l’hanno ritrovata. La struttura, secondo quanto si apprende, diventerà fruibile al pubblico in questa sua prima veste. Tra pochi giorni saranno completati i lavori di messa in sicurezza degli altari dove si venerava la statua di San Francesco di Paola e dove era custodito l'alluce del Santo, reliquia conservata oggi nella chiesa madre in paese.

Dietro la chiesa si trova il chiostro che divide la parte religiosa del convento dalla parte conviviale. E qui c'è il refettorio, lo scriptorium ed un altro vano forse adibito a locutorium (luogo di conversazione e di ricevimento ospiti). Sul preciso uso dei vani si è ancora nel campo delle ipotesi, ma è sufficiente vedere i ruderi per immaginare la vita monastica.