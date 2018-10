Nasce “San Francesco di Paola, una storia fuori dal comune”

Su iniziativa del consigliere della Provincia di Cosenza, Graziano Di Natale, tra l’altro delegato alla promozione di iniziative in occasione del cinquecentenario della canonizzazione di San Francesco di Paola, si è svolta nella Sala Commissioni dell’ente un incontro tra tanti Sindaci del territorio che hanno in comune un legame di devozione, di storia e di tradizione con il Santo.

Nasce così “San Francesco di Paola, una storia fuori dal comune”. Si tratta di una idea che, partendo dalla Città di Paola, mette in collegamento tanti territori. Un luogo fisico, messo a disposizione dal Comune capofila, ospiterà un percorso condiviso in cui, per ogni Comune, verrà rappresentata la propria attinenza con Francesco da Paola. Un modo per attivare una serie di percorsi a favore dei tanti turisti che quotidianamente si recano nella nostra terra alla scoperta del Patrono della Calabria. Ad aderire, ad oggi, i comuni di Paola, Belsito, Fuscaldo, Falconara, Santo Stefano di Rogliano, Lago, Cetraro, Tarsia, Altilia, Cleto, Cervicati, Longobardi, San Marco Argentano, Parenti e Paterno.