Trasportava illegalmente materiale esplosivo: denunciato 19enne

Un 19enne di Lamezia Terme, G.F. è stato denunciato dal Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Cortale, per il trasporto abusivo di materiale esplosivo.

Il giovane è stato sorpreso a bordo di un furgone Fiat Ducato mentre si apprestava a raggiungere un sito di sparo per il quale aveva ottenuto regolarmente dal sindaco del paese l’autorizzazione all’allestimento del sito per lo sparo dei fuochi artificiali, in occasione di una festività religiosa.

Nonostante la prima autorizzazione era però sprovvisto del via del Prefetto per il trasporto . Lo sto infatti trasportava un carico di materiale pirotecnico pari a un peso lordo complessivo di 63,8 kg oltrepassando largamente la soglia consentita dei 25 Kg lordi.