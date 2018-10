Cocaina nel barattolo della crema corpo, un arresto a Corigliano-Rossano

Nel tardo pomeriggio di ieri personale del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, unitamente a personale del Reparto prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, nel corso di controlli straordinari del territorio effettuati nel comune di Corigliano-Rossano, ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio C.V. 37 anni, con precedenti specifici.

Il personale della polizia giudiziaria, dopo una perquisizione presso il domicilio dell’arrestato, ha trovato in un barattolo di crema per il corpo, alcuni involucri contenenti cocaina, mentre della marijuana era nascosta in un portaoggetti.

All’interno dell’abitazione sono stati anche rinvenuti un bilancino di precisione e circa 300 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio degli stupefacenti.

Visti gli elementi di reità raccolti C.V. è stato tratto in arresto in flagranza.