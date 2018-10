Pallavolo femminile: Lamezia affronta la giovane formazione del Volleyrò

Neanche il tempo di bere un caffè dopo pranzo che si dovrà correre in palestra. Un piccolo sacrificio sabato pomeriggio per seguire la Ferraro Lamezia che alle ore 15:00 affronta, per la terza giornata di campionato, la giovane promettente formazione del Volleyrò.

Una formazione che raccoglie in meglio delle Under 18 italiane in una società, in questo momento, la più florida del panorama giovanile nazionale tant’è che, lo scorso anno, ha cucito sulle maglie il tricolore Under 14, 16 e 18 (Quinto anno consecutivo).

Della formazione Campione d’Italia sono rimaste in otto, l’altro anno già preso il volo tra nazionale, Club Italia o massima serie ed i rimpiazzi portano il tricolore Under 16. Gara quindi contro una formazione giovanile che per gli addetti ai lavori, e non solo, è un appuntamento imperdibile per qualità e tecnica che si vedrà in campo. Non da meno la loro forza atletica visto che è l’unica ad aver giocato, con alterna fortuna, ben 10 set nelle prime due gare per cui non ci sarà da mollare nemmeno un attimo.

Ex di turno nella gara in programma al Palasport di Pianopoli è mister Giangrossi che con il Volleyrò ha ottenuto una promozione in serie A e tanti successi nelle giovanili. Mister sabato si gioca contro un pezzo del suo passato

“Beh, sabato si gioca contro più del mio passato, sì gioca contro le mie origini.” Sarà un'emozione particolare “Ma sì, è bello! Soprattutto perché si gioca contro una squadra con grande talento, grande qualità fisiche e tecniche.”

Cosa dobbiamo temere di più, la qualità fisica, tecnica o magari la loro spensieratezza e sfacciataggine di giovanissime che non hanno nulla da perdere “Sicuramente la qualità tecnica e fisica, la spensieratezza varrà o in un senso o nell'altro. Ci si può aspettare di tutto, in generale contro di loro bisogna fare il meglio possibile e sperare di non fargli prendere ritmo.”

Si gioca in un orario insolito, con probabile sconvolgimento delle abitudini. Un problema in più non di poco conto. “Vedremo, non sono abituato a cercare alibi. Sicuramente, cercheremo di fare il nostro meglio, vediamo se basterà.”