Sciolto il Comune di Casabona, l’amarezza del sindaco Carvello

“La notizia dello scioglimento è chiaro che mi amareggia ma comunque siamo in attesa delle motivazioni che, se le riterremo ingiuste, faremo di tutto per avere giustizia fino all'ultimo respiro, nel frattempo mi consola il fatto che la mia famiglia è contenta di tale provvedimento.” È quanto dichiara, attraverso una nota stampa, il sindaco di Casabona Natale Carvello, appresa la notizia della decisione Ministero dell’interno di sciogliere il Comune del crotonese per presunte infiltrazioni mafiose (LEGGI QUI).

“Ringrazio tutti per la fiducia e stima che ho avuto in questi anni e che mi accompagna in ogni passo e chiedo scusa per gli immancabili errori commessi” – conclude il sindaco.

Casabona è uno dei cinque comuni calabresi già sciolti - interessati dall’operazione anti ‘ndrangheta “Stige”.