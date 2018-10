Strada Rossano – Sila, sopralluogo di Tansi

La necessità è una sola: mettere in sicurezza la galleria paramassi con l’obiettivo di ripristinare con urgenza la viabilità. è emerso oggi dal sopralluogo effettuato dal Capo della Protezione Civile regionale Carlo Tansi insieme al Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico Bagnato. Durante l’incontro, Tansi ha controllato la strada Rossano – Sila al fine di verificare con l’ausilio dei rocciatori della Protezione Civile Regionale se altri massi si sono sganciati o stanno per sganciarsi dalla stessa parete; e per avviare un’indagine più complessa nel medio termine relativamente allo stato dell’intero costone che si affaccia sull’arteria.

Queste, in soldoni, le tre diverse tipologie di intervento prospettate, che prevedono differenti avvii, durate e relative coperture finanziarie, da effettuare sul tratto comunale di strada interessata dalla frana causata dal maltempo (codice rosso) dei giorni scorsi, emerse ed illustrate nel corso del sopralluogo congiunto effettuato nel pomeriggio di oggi (giovedì 25 ottobre) dal

Bagnato era stato contattato telefonicamente dal Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio per sottolineare l’attenzione della Regione Calabria rispetto alla gravità del rischio di isolamento infrastrutturale del Centro Storico di Rossano prospettato all’indomani della frana e per annunciare l’arrivo immediato della Protezione Civile Regionale per verificare lo stato dei luoghi e determinarsi sugli interventi più celeri.

Insieme a Tansi ed a Bagnato vi erano il dirigente Giuseppe Graziani, il responsabile della Protezione Civile comunale Luigi Forciniti e la Polizia Municipale guidata dal Comandante Arturo Levato che ha confermato la chiusura, disposta con ordinanza, dell’arteria in questione al traffico pedonale e veicolare.