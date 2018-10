Dossier immigrazione. In Calabria meno calabresi e più stranieri, sono 108 mila

Numeri in crescita per le presenze di stranieri in Calabria. Se rispetto al 2016 risiedevano nella nostra regione 5670 stranieri, e 22mila in più rispetto al quinquennio, al 31 dicembre del 2017 sono diventati invece il 5,5% della popolazione complessiva: esattamente 108.494.

È il quadro che emerge dal "Dossier Immigrazione 2018" realizzato dal Centro studi e ricerche Idos, in partenariato con Confronti, presentato oggi a Catanzaro.

I documenta segnala poi come siano in calo, invece, la popolazione autoctona, che registra una riduzione di circa 45.900 persone rispetto al 2013, dato che il dossier imputa ai bassi livelli di fecondità e alla ripresa dei flussi migratori dei giovani calabresi verso il Centro-Nord e l'estero (LEGGI).

"La Calabria ha registrato un saldo migratorio negativo - ha spiegato Roberta Saladino, referente regionale Idos - quindi silenziosamente abbiamo perso 5mila giovani, soprattutto uomini".

