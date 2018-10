Roccella Jonica, diportisti mettono in salvo una tartaruga Caretta Caretta

Stavano navigando a largo della costa di Locri, quando hanno avvistato una tartaruga in difficoltà. E per questo il gruppo di diportisti ha raggiungo l’esemplare e l’ha messo in salvo.

La tartaruga si trovava, a poche centinaia di metri dal litorale di Roccella Jonica, in evidenti difficoltà a causa di alcune lenze impigliate ad una pinna.

I diportisti hanno recuperato l’esemplare e hanno informato la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Roccella Jonica che ha prontamente contattato il Centro recupero tartarughe marine di Brancaleone per un immediato intervento.

Al rientro dell’imbarcazione al porto di Roccella Jonica, il personale della Guardia Costiera ha preso in consegna la tartaruga lunga 37 centimetri, larga 32 centimetri e dal peso di circa 5 chili. In un secondo momento i militari hanno affidato l’esemplare agli specialisti del predetto Centro, ai fini di ulteriori cure ed accertamenti sullo stato di salute.