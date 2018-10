SS280, Anas implementa i lavoridi pavimentazione e istituisce doppio senso di marcia

Per evitare i disagi alla mobilità che si stanno evidenziando in questi giorni sulla strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, Anas ha disposto all’impresa esecutrice del risanamento profondo del corpo stradale di protrarre l’avanzamento anche in orario notturno e di implementare le maestranze presenti nel cantiere.

Inoltre, Anas ha disposto all’impresa esecutrice di attivare immediatamente un doppio senso di circolazione in direzione Catanzaro Lamezia Terme che sarà già attivo dalle 16 di questo pomeriggio inoltre ci si potrà spostare sulla strada di servizio Martelletto-Sarrottino.