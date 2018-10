A passeggio nonostante i domiciliari: arrestato giovane pluripregiudicato

Dopo un rocambolesco inseguimento sono scattate nuovamente le manette per un giovane reggino, P.G., pluripregiudicato, di soli 23anni.

Il ragazzo è stato notato da alcuni agenti di Polizia in borghese su Via XXV luglio, a Reggio Calabria, che hanno dovuto dare inizio ad un inseguimento in moto poiché lo stesso si è dato alla fuga all’intimazione dell’alt.

Il 23enne, che doveva trovarsi a casa in quanto ristretto ai domiciliari, è stato raggiunto in Via De Nava e arrestato per la violazione della misura restrittiva.

Per lui è scattata anche una denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di un coltello vietato.