Kiwanis One-Day: tante attività per l’esclusiva organizzazione del club reggino

Il Kiwanis Club Reggio Calabria rappresentato dal presidente Antonio Rotella ed i relativi programmi sponsorizzati "KKids Cassiodoro Don Bosco Pellaro"; "Aktion Club Reggio Calabria" e "Cki Università Dante Alighieri", in occasione del "Kiwanis One-Day" hanno in programma per domani un’intera giornata di service rivolta alla comunità locale.

Il Kiwanis One-Day è una giornata in cui i kiwaniani di tutto il mondo si impegnano in attività pratiche di servizio per la propria comunità. Ed è proprio con questa finalità che il Kiwanis Club Reggio Calabria ed i programmi sponsorizzati si dedicheranno a diverse attività di servizio secondo il seguente calendario:

Alle 8:30: con il Kiwanis K-Kids Cassiodoro Don Bosco Pellaro presso la scuola elementare Cassiodoro per abbellire la staccionata del cortile interno alla scuola. L'attività verrà svolta insieme ai bambini del K-Kids e sarà utile, tra l'altro, per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e il rispetto verso i beni comuni, partecipando fattivamente ad una attività pratica per l'abbellimento di uno spazio loro dedicato e del quale usufruiranno costantemente. Apprenderanno, soprattutto, l'importanza ed il piacere della collaborazione a sostegno della comunità.

Alle 13:30: insieme al Kiwanis Aktion club Reggio Calabria che ha invitato tutti presso la propria sede operativa in via Trabocchetto III n. 1 per un pomeriggio dedicato ai bambini del centro per minori Domus Nazareth. Per questa occasione i ragazzi dell'Aktion Club Reggio Calabria prepareranno il pranzo e lo serviranno ai bambini, aiutati dalle volontarie dell'Agiduemila e ai soci del Kiwanis Club Reggio Calabria. Una attività, questa, che concentra in sé l'inclusione, la solidarietà e il service, proprio perché saranno i ragazzi con disabilità dell'Aktion Club ad essere utili al prossimo. Successivamente, insieme al Cki, organizzeranno dei giochi per intrattenerli e trascorrere un pomeriggio in allegria.

Alle 20:30: a conclusione di questa intensa giornata, tutti al teatro Cilea di Reggio Calabria per assistere allo spettacolo teatrale "Mi Piaci" con il famoso attore Gabriele Cirilli, presentato dall'Officina dell'arte. In questa occasione verrà illustrato il service dell'anno che il Kiwanis Club Reggio Calabria ed il Cki destineranno, grazie ad un protocollo d'intesa siglato con Officina dell'Arte, a sostegno dei bambini autistici che svolgono la Terapia Multisistemica in Acqua metodo Caputo-Ippolito, gestita a Reggio Calabria dall'associazione "Intorno a Me 1000 Colori".

Numerose le attività previste per questa intensa giornata di servizio alla comunità locale, che quest'anno vedrà impegnati su più aspetti ed ambiti del sociale i soci del Kiwanis Club Reggio Calabria e i programmi sponsorizzati. Una giornata in cui il Kiwanis club Reggio Calabria, proprio nello spirito della collaborazione e sostegno al prossimo, invita tutta la comunità a partecipare, presenziare e sostenere le iniziative in calendario, per vivere insieme una giornata di service, solidarietà, amicizia.